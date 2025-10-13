До закупівлі американської зброї для України планують долучитися ще 7 країн – Сибіга

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Ще сім країн мають намір доєднатися до ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) щодо придбання американської зброї для потреб України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

" Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення (ініціативи PURL – ред.), для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми ", – зазначив міністр під час пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас у Києві.

За словами глави українського МЗС, на перший пакет в межах PURL було зібрано вже $2 млрд.

"І перший пакет цієї програми вже в стадії реалізації", – сказав Андрій Сибіга.

У кінці вересня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для України в межах ініціативи PURL вже профінансовано кілька пакетів американського озброєння.

За його словами, із серпня Нідерланди профінансували перший пакет обсягом $578 млн, а Данія, Норвегія та Швеція разом – другий пакет на $495 млн. Крім того, Німеччина оголосила про намір профінансувати третій пакет на $500 млн, а Канада – четвертий на $500 млн.

Тоді ж Президент повідомив, що п'ятий і шостий пакети на той момент вже узгоджувалися з американською стороною.

Ініціатива PURL запрацювала влітку 2025 року, її створили спільно НАТО та США. Ініціатива спрямована на швидке постачання американського озброєння, яке для України фінансують партнери.