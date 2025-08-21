На Київщині завдяки дронам-перехоплювачам за ніч збили майже 50 російських БПЛА

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У ніч на 21 серпня під час чергової масованої атаки завдяки дронам-перехоплювачам на Київщині збили майже 50 російських дронів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Мисливцями з проєкту "Чисте небо" цієї ночі перехоплено майже пʼять десятків ворожих дронів. Дякую нашим захисникам за відмінну роботу та безпеку для міст та сіл Київщини", – написав він.

За його словами, тривога на Київщині тривала понад 7 годин. Влучання в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення, як зазначив Микола Калашник, немає.

Нагадаємо, що проєкт "Чисте небо" з'явився навесні 2025 року на Київщині та став відповіддю на тактику масованих атак ворожих дронів-камікадзе. Захисники використовують перехоплювачі, щоб знищувати безпілотники в небі, перш ніж ті зможуть завдати шкоди мирним людям та інфраструктурі.

У травні голова Київської ОВА оголосив про формування нових команд та підготовку нових операторів-перехоплювачів. Тоді він також зазначив, що досвід проєкту вже виходить за межі Київщини та масштабується на інші регіони.

18 серпня Микола Калашник заявив, що від початку роботи проєкту було перехоплено майже 900 ворожих дронів.