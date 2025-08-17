Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр
Підтримати УП
Межа Оборонка

З'явились фото української ракети "Фламінго" з дальністю 3000 км

З'явились фото української ракети Фламінго з дальністю 3000 км
Богдан Мірошниченко Шеф-редактор "Оборонки". Оглядач оборонної промисловості.
17 серпня, 22:53
0

Зроблену для агенства Associated Press фотографію із новою ракетою опублікував на власній сторінці у Facebook український журналіст Єфрем Лукацький.

"Українські ракети "Фламінго" з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені в серійне виробництво, можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні в четвер", – написав Лукацький.

Візуально ракета нагадує крилату FP-5, яку на початку 2025-го року презентувала компанія Milanion Group. За даними Defence Express, заявлені максимальна вага її бойової частини – до 1000 кг, максимальна дальність польоту – до 3000 км, швидкість – до 900 км на год. Навігація відбувається завдяки інерційній системі та за допомогою GPS.

Ракети
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні