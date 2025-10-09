Європарламент закликав до "єдиної відповіді" ЄС на атаки російських літаків та дронів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію із закликом до "єдиної відповіді" на порушення російськими літаками повітряного простору країн ЄС, а також на атаки дронами критичної інфраструктури. Про це пише "Укрінформ".

Документ підтримує ініціативу розбудови "Стіни дронів" та закликає розвивати всебічну співпрацю з Україною у сфері захисту неба ЄС. "За" проголосували 469 депутатів, "проти" – 97, утримались – 38.

Раніше повідомлялось, що ЄС хоче створити "стіну дронів" за допомогою українських технологій. На це планується витратити мільярди євро. Ідея з'явилася на тлі порушення російськими безпілотниками повітряного простору НАТО.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа повинна "побудувати стіну дронів" на своєму східному кордоні. Невдовзі вона заявила, що Україна отримає 2 млрд євро на виробництво безпілотників. Це дозволить масштабувати виробництво та розвивати технології безпілотників.

При цьому деякі країни оголосили про власні проєкти захисту східного кордону. Наприклад, Велика Британія має намір розгорнути масштабну захисну систему з власних БПЛА у східній Європі для посилення оборони країн НАТО від російських атак.

Британія реалізує цей проєкт у співпраці з Україною в межах програми Project OCTOPUS, а самі БПЛА-перехоплювачі будуть випускати на британських заводах.