Європа створила дешеву ракету проти "Шахедів", її вже відправили в Україну

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Європейська компанія-виробник зброї Thales створила антидронову ракету з бойовою частиною повітряного вибуху, яка може стати ефективним засобом для знищення "Шахедів" та аналогічних дронів. Про це пише Business Insider.

Зазначається, що виробник встановлює бойову частину повітряного вибуху на 70-мм ракети. Нова боєголовка FZ123 наповнена тисячами крихітних сталевих гранул, які розганяються під час підриву майже кілограма вибухової речовини. Це створює "хмару" уламків діаметром близько 25 метрів, яка може знищити або пошкодити дрон.

Стверджується, що нова ракета може летіти на відстань до 3000 метрів. При цьому, за словами директора з транспортних засобів та тактичних систем компанії Thales Belgium Томаса Коліне, ракети вже відправили в Україну, а попит Києва перевищує те, що може виробляти компанія.

"Для нас добре те, що якщо вони просять більше, це означає, що вони цим задоволені", – сказав Томас Коліне.

При цьому він відмовився повідомити, скільки боєголовок було відправлено в Україну. Однак, за даними видання, Thales Belgium має намір виробити приблизно 3500 таких ракет до кінця року та збільшити річну потужність до 10 000 у 2026 році.

Наголошується, що ракети з боєголовками FZ123 хоча і дорожчі за дрони-перехоплювачі, але при цьому суттєво дешевші за зенітні ракети, які застосовують західні армії. За даними видання, навіть найдорожчі зразки мініракет з лазерним наведенням, вироблені Thales, зазвичай коштують не більше 20% від ціни звичайної зенітної ракети.

За даними Business Insider, найдешевші зенітні ракети AIM-7 Sparrow, які можуть запускатися з літаків F-16, коштують близько $125 тис. за одиницю. При цьому ціна дронів може бути від $500 до $5000.

Окремо вказано, що антидронова боєголовка може бути встановлена ​​на некеровану версію 70-мм ракети, яких, за словами Thales Belgium, зараз може виробляти 30 000 на рік. За умови роботи у дві зміни завод зможе випускати до 60 000 щорічно.

Антидронові ракети сумісні стандартними 70-мм пусковими установками НАТО, зараз для запуску використовуються американські системи VAMPIRE від L3Harris, також їх можуть запускати деякі гелікоптери Мі-8, які були модернізовані для стрільби боєприпасами НАТО. Крім того, ракети з FZ123 можна запускати з вантажівок.

Ракета має лазерну систему наведення, тому треба підсвічувати ціль до моменту ураження, однак у випадку з "Шахедами" це може бути проблемою.

Керівник відділу стратегії та маркетингу транспортних засобів і тактичних систем компанії Thales Belgium Олів'є Хойшен заявив, що якщо 70-мм керована ракета не може виявити лазер, вона летить до останньої відомої цілі протягом п'яти секунд, перш ніж продовжити балістичний політ.

Раніше повідомлялось, що компанія Saab розробила дешеву ракету Nimbrix проти безпілотників. Вона може бити на 5 км та працює як наземна система. Saab планує здійснити перші постачання у 2026 році.