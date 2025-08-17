Голова Єврокомісії обговорить з ЄС виробництво дронів для України за новим механізмом

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір здійснити турне країнами ЄС, які беруть участь у програмі оборонної співпраці SAFE, щоб узгодити виробництво дронів для України. Про це вона повідомила під час спільної пресконференції з президентом України у Брюсселі, пише Європейська Правда.

Фон дер Ляєн планує відвідати провідні країни ЄС найближчими тижнями, щоб узгодити конкретні кроки щодо постачання дронів Україні.

Голова Єврокомісії зазначила, що механізм SAFE дозволяє поєднувати оборонні потреби держав-членів ЄС та України, а також сприяє розвитку української оборонно-промислової бази. Особливу увагу, за її словами, в межах цієї ініціативи буде приділено виробництву безпілотників.

SAFE є частиною ширшого плану Єврокомісії щодо зміцнення оборонного потенціалу ЄС до 2030 року. Програма передбачає надання державам-членам позик на загальну суму 150 мільярдів євро для інвестицій у сферу оборони. За даними ЗМІ, на момент оголошення заявки на кредити вже подали 18 країн, і їхня сукупна сума перевищує доступний обсяг фінансування.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ця ініціатива відповідає спільним інтересам Євросоюзу та Києва, і є частиною довгострокової стратегії підтримки української обороноздатності.

Раніше повідомлялося, що ЄС розраховує на участь 20-ти країн у програмі SAFE для підтримки української оборонної промисловості.