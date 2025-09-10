ЄС планує виділити 6 млрд євро на дрони для України із заморожених російських активів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

В ЄС планують виділити 6 млрд євро з кредиту ERA, який забезпечується замороженими російськими активами, для вступу у "дронний альянс" з Україною. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у Європарламенті про стан справ у ЄС, пише "Укрінформ".

"Європа надасть 6 мільярдів євро з кредиту ERA (Надзвичайне прискорення доходів) та укладе з Україною "дронний альянс". Україна має винахідливість. Зараз їй потрібне масштабування. І разом ми можемо забезпечити його, щоб Україна зберегла перевагу, а Європа зміцнила свою", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, безпілотники завдають понад дві третини втрат російській військовій техніці на полі бою. Однак при цьому росія отримує підтримку від Ірану у вигляді "Шахедів", а також використовує переваги масового промислового виробництва дронів.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що ЄС може використати власне виробництво, щоб підтримати Україну.

"Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та на спільну індустріалізацію", – сказала президентка Єврокомісії.

Також вона додала, що на основі відсотків із "заморожених" російських активів ЄС може надати Україні кредит на репарації. При цьому самі активи не будуть вилучені, а от ризики такого кроку Європі доведеться нести колективно.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна поверне кредит лише після того, як росія сплатить репарації. При цьому гроші допоможуть вже сьогодні, фінансуючи ЗСУ і гарантуючи безпеку України у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

"Отже, ми запропонуємо нову програму. Ми називаємо її "Якісна військова перевага". Вона підтримуватиме інвестиції в можливості Збройних сил України", – запевнила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що саме Європа найбільше підтримувала Україну. За її словами, вже надано близько 170 млрд євро військової та фінансової допомоги, але треба ще більше.

Окремо вона акцентувала, що не лише європейські платники податків повинні нести цей тягар, а й росія. Тому ЄС необхідно створити нове рішення для фінансування підтримки України.

Раніше єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс закликав створити "стіну від дронів" для захисту ЄС. Це було зазначено на тлі атаки російських дронів на Польщу.