Міноборони запустило єдину платформу сервісів для виробників озброєння в Україні

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Міністерство оборони запустило онлайн-платформу zbroya.gov.ua, на якій зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки в Україні. Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Ініціативу створили як єдину "точку входу" для виробників, де вони можуть знаходити потрібні їм державні сервіси, програми та актуальну інформацію:

- пільгове 5% кредитування до 500 млн грн – для масштабування виробництва, придбання обладнання, комплектуючих, створення нових розробок і запуску їх у серійне виробництво;

- "Залізний полігон" – сервіс доступних швидких тестувань зразків озброєння та військової техніки;

- "Бібліотека комплектуючих" – захищена база виробників комплектуючих до зброї різних категорій;

- "Зроблено для перемоги" – грантова програма підтримки українських виробників комплектуючих для ОВТ, спрямована на локалізацію виробництва комплектуючих та зменшення залежності від зовнішніх постачальників;

- Грантова програма Brave1 – для підтримки стартапів, розробників та інноваторів, які працюють над defense tech рішеннями;

- бронювання працівників критичних підприємств.

Окрім сервісів, виробники озброєння та військової техніки можуть знайти на платформі освітні можливості для розвитку та масштабування власних підприємств. Платформа містить також актуальні вакансії, зокрема для ветеранів, які хочуть долучитися до оборонної індустрії.

Крім того, онлайн-платформа буде доповнена нормативною базою зі сфери оборонної галузі та актуальними новинами, а найближчим часом з’явиться програма лізингової підтримки на придбання засобів виробництва, техніки та обладнання.

До слова, недавно Агенція оборонних закупівель розширила перелік безпілотників, доступних для замовлення військовими у пілотній версії маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Тепер окрім FPV-дронів через систему можна замовити дрони-бомбардувальники.