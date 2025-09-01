Український сіткомет "Пташка" показали у бою – він знищив ворожий дрон

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На каналі Ptashka Systems опублікували відео бойового застосування сіткомета "Пташка". Завдяки йому вдалося збити ворожий безпілотник – дрон вибухнув.

"Бойове застосування піхотного сіткомету "Пташка". Рішуче, відважно, холоднокровно", – сказано в повідомленні на каналі .

В окремому дописі на каналі уточнили, що завдяки сіткомету вдалося знешкодити FPV-дрон на оптоволокні.

"Пташка" – це зброя проти FPV-дронів багаторазового застосування, яка комплектується декількома картриджами. Її вартість коливається від 7900 до 19 500 гривень, залежно від комплектації. Один бойовий картридж із сіткою коштує 1500 гривень.

Візуально "Пташка" нагадує пістолет, на ствол якого закріплюється картридж. Після цього треба лише навести сіткоміт на дрон і зробити постріл. Після цього сітка розміром 3,5 на 3,5 метра розгортається в повітрі та блокує пропелери дрона, що заставляє його впасти. "Пташка" може вистрілювати сітку на дистанцію до 25-30 метрів.

