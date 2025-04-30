Франція випробувала власний морський дрон-камікадзе, схожий на український Magura V5

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Французькі військово-морські сили провели випробування нового морського дрона-камікадзе в межах навчань ініціативи POLARIS, спрямованої на підготовку до бойових дій високої інтенсивності. Під час експерименту безпілотник вразив списану баржу Chaland de Transport de Matériel (CTM), яка була додатково укріплена автомобільними шинами та металевими листами для запобігання її затопленню, повідомляє Defense Express.

Командування ВМС Франції повідомило, що однією з головних цілей випробування було тестування нових морських дронів-камікадзе та здобуття практичного досвіду їх застосування. Хоча про характеристики нового апарата наразі нічого не відомо, візуально і концептуально він нагадує український Magura V5, який вже неодноразово демонстрував свою ефективність у Чорному морі.

Це не перший подібний експеримент у рамках ініціативи POLARIS. Раніше французькі військові також здійснили підрив морської міни поблизу власного фрегата, тренуючись діяти в умовах загроз з моря. Крім того, ВМС Франції вже проводили навчання із протидії атакам морських і повітряних безпілотників — тоді, зокрема, бронемашину Jaguar закріпили ланцюгами на палубі для імітації відбиття атаки з мінімальними втратами.

Франція, ймовірно, враховує бойовий досвід України у сфері безпілотних морських операцій, готуючись до можливих конфліктів на тлі зростання загроз з боку росії та Китаю.