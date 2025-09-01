Польська компанія запустила виробництво розвідувальних дронів FlyEye в Україні

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Польська компанія WB Group, яка випускає безпілотники FlyEye, розгорнула нове виробництво на території України. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Виробництво запустили на початку 2025 року на одному з українських підприємств, яке раніше упродовж десятиліття обслуговувало польські вироби для армії України.

Про початок виробництва не повідомлялось з міркувань безпеки. Але після того, як завод відвідав тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч, ці дані були оприлюднені.

Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч із безпілотником FlyEye WB Group

Зазначається, що перші польські БПЛА FlyEye з’явилися на озброєнні українських військових ще у 2015 році. Вони застосовувалися під час бойових дій на Донбасі, а також під час повномасштабного російського вторгнення.

FlyEye розробили у 2010 році. Він важить 11 кг, при цьому його можуть переносити в рюкзаках двоє людей, а запускається він з руки. Безпілотник здатен літати на відстані до 50 км від оператора, в небі він може бути 2-3 години. Для спостереження у нього є денна та теплова камери.

Блок камери FlyEye WB Group

Дрон оснащений електродвигуном, а більшість операцій покладені на автопілот. У третьому поколінні дрона є режим автоматичного конвоювання, який дозволяє супроводжувати союзників чи переслідувати ціль.

Раніше також німецька компанія Quantum Systems запустила мережу секретних заводів з виробництва дронів в Україні. Там де щомісяця виготовляють близько 80 розвідувальних дронів.