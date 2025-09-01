Польська компанія запустила виробництво розвідувальних дронів FlyEye в Україні

Польська компанія WB Group, яка випускає безпілотники FlyEye, розгорнула нове виробництво на території України. Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Виробництво запустили на початку 2025 року на одному з українських підприємств, яке раніше упродовж десятиліття обслуговувало польські вироби для армії України.
Про початок виробництва не повідомлялось з міркувань безпеки. Але після того, як завод відвідав тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч, ці дані були оприлюднені.
Зазначається, що перші польські БПЛА FlyEye з’явилися на озброєнні українських військових ще у 2015 році. Вони застосовувалися під час бойових дій на Донбасі, а також під час повномасштабного російського вторгнення.
FlyEye розробили у 2010 році. Він важить 11 кг, при цьому його можуть переносити в рюкзаках двоє людей, а запускається він з руки. Безпілотник здатен літати на відстані до 50 км від оператора, в небі він може бути 2-3 години. Для спостереження у нього є денна та теплова камери.
Дрон оснащений електродвигуном, а більшість операцій покладені на автопілот. У третьому поколінні дрона є режим автоматичного конвоювання, який дозволяє супроводжувати союзників чи переслідувати ціль.
Раніше також німецька компанія Quantum Systems запустила мережу секретних заводів з виробництва дронів в Україні. Там де щомісяця виготовляють близько 80 розвідувальних дронів.