Польська компанія запустила виробництво розвідувальних дронів FlyEye в Україні

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
1 вересня, 15:49
0

Польська компанія WB Group, яка випускає безпілотники FlyEye, розгорнула нове виробництво на території України. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Виробництво запустили на початку 2025 року на одному з українських підприємств, яке раніше упродовж десятиліття обслуговувало польські вироби для армії України.

Про початок виробництва не повідомлялось з міркувань безпеки. Але після того, як завод відвідав тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч, ці дані були оприлюднені.

Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч із безпілотником FlyEye
Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч із безпілотником FlyEye
WB Group

Зазначається, що перші польські БПЛА FlyEye з’явилися на озброєнні українських військових ще у 2015 році. Вони застосовувалися під час бойових дій на Донбасі, а також під час повномасштабного російського вторгнення.

FlyEye розробили у 2010 році. Він важить 11 кг, при цьому його можуть переносити в рюкзаках двоє людей, а запускається він з руки. Безпілотник здатен літати на відстані до 50 км від оператора, в небі він може бути 2-3 години. Для спостереження у нього є денна та теплова камери.

Блок камери FlyEye
Блок камери FlyEye
WB Group

Дрон оснащений електродвигуном, а більшість операцій покладені на автопілот. У третьому поколінні дрона є режим автоматичного конвоювання, який дозволяє супроводжувати союзників чи переслідувати ціль.

Раніше також німецька компанія Quantum Systems запустила мережу секретних заводів з виробництва дронів в Україні. Там де щомісяця виготовляють близько 80 розвідувальних дронів.

