У Польщі представили морські дрони, схожі на українські SeaBaby та Magura V5

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
3 вересня, 09:58
На виставці озброєння MSPO 2025 у польському місті Кельце компанії Radmor та Arex, які входять до об'єднання приватних виробників озброєння WB Group, показали спільні морські дрони StormRider та SK@RP. Про це пише Defence Express.

Зазначається, що ці рішення були створені на тлі війни в Україні, з урахуванням досвіду та у відповідь на потреби ринку.

Перший дрон, StormRider, за габаритами схожий на український SeaBaby. Його довжина сягає 8,5 м при вазі у 3,5 тонни. Розробник позиціонує його як ударно-розвідувальне рішення для широкого спектра задач.

StormRider
StormRider
WB Group

На StormRider можна ставити кулемет, наприклад, ZMU-05N, який був встановлений на виставці. Також можна ставити баражуючі боєприпаси Warmate TL у транспортно-пускових контейнерах, з яких вони й запускаються. Цей дрон вже випробували у Балтійському морі.

Друга модель, SK@RP, значно менша за габаритами, це вже дрон-камікадзе, як український Magura V5. Його розміри не повідомляються.

При цьому обидві моделі не мають супутникового зв’язку, в них використовується польська система дистанційного управління та автономності.

Раніше поляки показали дрон-амфібію Kaczka, який схожий на лебедя. Він вміє плавати та їздити по землі.

Крім того, ізраїльська компанія Skana Robotics презентувала два нові автономні морські дрони: надводний Bull Shark та підводний Stingray.

Дрони Морські технології Морські дрони
