Український виробник дронів Vyriy запустив програму стипендій для майбутніх інженерів ОПК

Один з найбільших українських виробників FPV-дронів Vyriy Industries спільно з платформою CREED запустив програму стипендій для нового покоління інженерів, які будуть працювати в ОПК України. Про це пише "Мілітарний".

Програма розрахована на студентів інженерних спеціальностей, поки вона стосується тільки київських університетів. Реєстрація на участь в проєкті стартувала на початку жовтня 2025 року. Подати заявку можна до кінця 14 жовтня 2025 року включно.

Ініціативу позиціонують як спосіб фінансової підтримки талановитих молодих спеціалістів. Наразі йдеться про 35 студентів, вони отримуватимуть фінансову підтримку протягом пів року.

У системі стипендій передбачено три рівні:

1500 грн/місяць;

3000 грн/місяць;

8000 грн/місяць.

Крім того, найбільш амбітні учасники отримають пропозицію та можливість розпочати кар’єру у Vyriy Industries. Для цього треба бути мотивованим, академічно успішним, а також мати бажання застосовувати знання для покращення обороноздатності України.

"Інвестиції в навчання інженерів – це інвестиції у майбутнє Military Tech і внесок у незалежність України. Ми переконані: підтримка молоді через стипендії має прямий практичний ефект для галузі. Стипендії дають студентам змогу зосередитися на навчанні й включатися в реальні технологічні проєкти, які працюють на фронті", – заявили у Vyriy .

У компанії наголосили, що мова про підготовку спеціалістів, які потрібні все сьогодні.

"Для спільноти CREED важливо, щоб студенти отримували не лише гроші, а й реальний старт кар’єри. Це відповідає нашій місії — формувати людський капітал України від школи до першої роботи. Ми хочемо, щоб молоді інженери бачили своє майбутнє в Україні, а не за кордоном", – пояснив засновник CREED Андрій Таганський.

