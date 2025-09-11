Ворог відстежує українські БПЛА завдяки мережі РЛС, яка бачить дрони на відстані 20 км – Флеш

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Ворожі підрозділи "Рубикон", "Кочевник" та інші активно полюють на українські розвідувальні та ударні БПЛА літакового та роторного типу лише завдяки мережі радіолокаційних станцій. Без цих РЛС виявити дрони неможливо, пише фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Якщо для ворога давно не секрет, які ми РЛС застосовуємо, то про них ми відносно довго не володіли інформацією. Зараз можна сказати, що росіяни застосовують як російські РЛС типу "Енот" і "Радуга", так і китайські РЛС. Але більша частина їх мережі побудована на РЛС "СКВП". "СКВП" — це скорочення від "Система контролю "повітряного простору" , — заявив спеціаліст.

За його словами, "СКВП" може виявляти БПЛА на відстані до 20 км, а одна антена бачить цілі в розкритті 90 градусів. Тобто для кругового виявлення треба чотири антени.

Наголошується, що такі РЛС можуть працювати в групі, з'єднуючись між собою через канали передачі даних. Це дозволяє операторам бачити глобальну картину по всій ділянці фронту.

За словами Флеша, РЛС обслуговує екіпажі зенітних дронів, які пов'язані з цією РЛС, причому керування іде дистанційно через радіомости. Станції можуть працювати з кузова автомобіля або з землі, на вежах мобільного зв'язку та дахах будівель їх поки не помічали. Самі станції розташовуються не ближче 5-7 км від лінії фронту.

Керування РЛС Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Експерт також зазначив, що РЛС працює в діапазоні S (від 2 до 4 ГГц), але на практиці випромінювання фіксувалося в ділянці 2700-3100 МГц. Потужність такої системи складає близько 1 кіловата і вимагає підключення постійної лінії напруги або генератора.

"СКВП" у кузові вантажівки Сергій "Флеш" Бескрестнов

Раніше повідомлялось, що українські військові уразили мобільну РЛС у районі Анапи. Ця станція прикривала південну частину країни-окупанта.