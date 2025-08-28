Ворог уразив корабель ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Окупанти уразили один із кораблів Військово-морських Сил ЗСУ. Внаслідок цього один член екіпажу загинув, а кілька зазнало поранень. Відповідну інформацію речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив "Укрінформу".

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено", – зазначив він.

Із посиланням на російські пабліки агентство вказує, що мова начебто про розвідувальний корабель ВМС України "Сімферополь".

Це середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна", який побудували на ПАТ "Кузня на Рибальському". Його спустили на воду 23 квітня 2019 року, а в 2021 році ввели до складу флоту.

До слова, фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов нагадав, що на початку серпня попереджав про нову загрозу. Тоді він заявляв, що центр безпілотних систем противника "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери.