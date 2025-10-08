Ворог тестує власний дрон-перехоплювач, який нагадує українські рішення

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Розробники з російського науково‑виробничого центру безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів "НПЦ БАСиРТК" представили свій варіант дрона-перехоплювача. Про це йдеться у Telegram-каналі центру.

Ворожий дрон-перехоплювач

Конструктивно дрон має чотири двигуни з пропелерами, злітає та сідає вертикально. Згідно з описом, його використання передбачається "у складі розподіленої системи з гетерогенними робототехнічними комплексами для моніторингу морської обстановки та інфраструктури".

При цьому компонування БПЛА нагадує існуючі аналоги на світовому ринку, зокрема українські. Насамперед мова про дрон-перехоплювач Sting. Його створила група українських розробників "Дикі Шершні" для протидії ударним БПЛА типу "Шахед". Sting оснащений системою наведення на ціль зі штучним інтелектом.

Дрон-перехоплювач Sting від "Диких Шершнів"

Перші повідомлення про Sting з’явилися восени 2024 року. Тоді зазначалося, що апарат здатен розвивати швидкість понад 160 км/год і підійматися на висоту до 3 км. В сучасній версії характеристики суттєво покращились. Спеціалісти "Диких Шершнів" змогли розігнати дрон до понад 315 км/год. Зазначимо, що вартість одного Sting, за інформацією з відкритих джерел, становить близько $2500.

Крім того, ця модель використовувалась для навчання з протидії ударним безпілотникам в Данії, які проводили українські спеціалісти.

Також російський БПЛА схожий на український дрон-перехоплювач, зображення кого з'явилися в серпні 2025 року. Він призначений для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Гербера" та має отримати систему автоматичного донаведення на ціль.

Український дрон-перехоплювач 2025 року "Мілітарний"

Крім того, дрон-перехоплювач ворога візуально нагадує Bumblebee від компанії UNO, який показали на виставці MSPO 2025. Ця версія здатна розганятись до 350 км/год та має власне програмне забезпечення, яке дозволяє інтеграцію системи з радарами та іншими розвідувальними системами.