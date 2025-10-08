Ворог тестує власний дрон-перехоплювач, який нагадує українські рішення

Розробники з російського науково‑виробничого центру безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів "НПЦ БАСиРТК" представили свій варіант дрона-перехоплювача. Про це йдеться у Telegram-каналі центру.
Конструктивно дрон має чотири двигуни з пропелерами, злітає та сідає вертикально. Згідно з описом, його використання передбачається "у складі розподіленої системи з гетерогенними робототехнічними комплексами для моніторингу морської обстановки та інфраструктури".
При цьому компонування БПЛА нагадує існуючі аналоги на світовому ринку, зокрема українські. Насамперед мова про дрон-перехоплювач Sting. Його створила група українських розробників "Дикі Шершні" для протидії ударним БПЛА типу "Шахед". Sting оснащений системою наведення на ціль зі штучним інтелектом.
Перші повідомлення про Sting з’явилися восени 2024 року. Тоді зазначалося, що апарат здатен розвивати швидкість понад 160 км/год і підійматися на висоту до 3 км. В сучасній версії характеристики суттєво покращились. Спеціалісти "Диких Шершнів" змогли розігнати дрон до понад 315 км/год. Зазначимо, що вартість одного Sting, за інформацією з відкритих джерел, становить близько $2500.
Крім того, ця модель використовувалась для навчання з протидії ударним безпілотникам в Данії, які проводили українські спеціалісти.
Також російський БПЛА схожий на український дрон-перехоплювач, зображення кого з'явилися в серпні 2025 року. Він призначений для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Гербера" та має отримати систему автоматичного донаведення на ціль.
Крім того, дрон-перехоплювач ворога візуально нагадує Bumblebee від компанії UNO, який показали на виставці MSPO 2025. Ця версія здатна розганятись до 350 км/год та має власне програмне забезпечення, яке дозволяє інтеграцію системи з радарами та іншими розвідувальними системами.