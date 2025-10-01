Ворог розширює пусковий майданчик для "Шахедів" у Брянській області – Dnipro Osint

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Країна-агресор розширює майданчик для запуску безпілотників типу "Шахед" у місті Навля Брянської області. Про це йдеться у повідомленні каналу розвідки на основі відкритих даних Dnipro Osint.

"Розширення пускової точки БпЛА типу "Шахед" у м. Навля Брянської області. На нових супутникових знімках SAR заборонених до публікації ми зафіксували 18 нових споруд, які виконують роль "гаража" для безпілотника, а також 2 стаціонарні пускові установки", – сказано в повідомленні.

Пускова точка БПЛА типу "Шахед" у м. Навля Брянської області Dnipro Osint

За інформацією Dnipro Osint, побудовано нові споруди в кілометрі від початкової зони, де є дорога для пусків БпЛА з АТ, а також три підземні склади для бойових частин.

"Об'єкт знаходиться у 75 км від кордону", – йдеться у повідомленні каналу розвідки.

На початку вересня представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що ворог наразі має технічну можливість щомісяця виготовляти до 2700 одиниць ударних безпілотників типу "Шахед".

За його словами, ці дрони сотнями застосовуються росією у комбінованих атаках разом із ракетами, і такі масовані удари створюють серйозне навантаження на українські системи протиповітряної та протиракетної оборони.