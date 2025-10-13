Росіяни показали новий дрон-камікадзе "Клин", який самостійно виявляє та атакує цілі

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

На одній із російських оборонних виставок було представлено новий ударний дрон "Клин", який має подібну до "Шахеда" форму, оснащений функціями штучного інтелекту та може перебувати в повітрі понад годину.

За даними Telegram-каналу "Соняшник", апарат здатен виконувати завдання у двох режимах: самостійно виявляти й атакувати цілі на відстані 120 км та більше (за умови використання ретранслятора) або діяти як "повітряне мінне поле", залишаючись у повітрі близько 80 хвилин.

Російський ударний дрон "Клин"

"Клин" має злітну масу 13,5 кг, розвиває швидкість від 108 до 300 км/год, має довжину фюзеляжу 1,6 м та розмах крил 1,9 м. Максимальна висота його польоту сягає 2 км. Дрон оснащений системою повітряного підриву, а його бойова частина вагою 5 кг може бути кумулятивною або фугасною.

Бойові частини російського ударного дрона "Клин"

Як пише "Мілітарний", судячи з оприлюднених зображень, у конструкції цього безпілотника використано елементи 3D-друку, зокрема для виготовлення оптичного модуля. Аеродинамічна схема дрона подібна до іранських Shahed — дельтоподібна "безхвістка", яка водночас містить елементи схеми "качка" з переднім горизонтальним та частково вертикальним оперенням.

Нещодавно повідомлялося, що росіяни випробовують власний дрон-перехоплювач, який нагадує українські рішення – зокрема дрон-перехоплювач Sting.