Ворог перетворив китайські квадроцикли на дистанційно керовані НРК

Окупанти переобладнують квадроцикли-всюдиходи китайського виробництва на дистанційно керовані бойові платформи, прагнучи зменшити вплив військ та адаптувати комерційні технології для використання у війні проти України. Про це пише Defence Blog.

Наприклад, у ворожій 36-ї гвардійської загальновійськової армії угруповання "Схід" використовують дистанційно керовану систему прокладання волоконно-оптичного кабелю, побудовану на платформі квадроцикла Desertcross 1000-3. Це цивільна техніка, яку розробили для відпочинку.

Зазначається, що система може прокладати до 5 км волоконно-оптичного кабелю зв'язку на різних типах місцевості.

Desertcross 1000-3 має повний привід та бензиновий двигун потужністю 72 кінські сили. На борту розташований 50-літровий паливний бак. Машина має загальну масу 916 кг та може перевозити до 300 кг вантажу.

Система дистанційного керування також зібрана з комерційно доступних компонентів та містить деталі, виготовлені за допомогою технології 3D-друку. Наприклад, на фото можна побачити стандартний пульт радіокерування Radiomaster TX-12, який широко застосовується для керування різними типами безпілотників.

Дистанційне керування Desertcross 1000-3 з пульта TX-12 Defence Blog

Також, за даними видання, ворог придбав тисячі одиниць Desertcross у Китаї та використовує їх не лише для логістичних завдань, але й під час штурмів українських позицій.

Варто зазначити, що наприкінці 2023 року тодішній міністр оборони росії Сергєй Шойгу показав китайські квадроцикли UTV DesertCross 1000−3. Тоді було оголошено, що російська армія отримає 1590 таких машин до кінця 2024 року. Крім того, ці машини були серед колони російських штурмовиків біля Старомлинівки наприкінці того ж 2023 року.