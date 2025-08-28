Воїни ГУР уразили в Азовському морі носія крилатих ракет "Калібр"

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Воїни ГУР МО України 28 серпня 2025 року уразили в Азовському морі ракетний корабель проєкту "буян-м". Про це йдеться в повідомленні української розвідки.

"28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора росії проєкту 21631 "буян-м" – носій крилатих ракет "калібр", – сказано в повідомленні.

За інформацією управління, бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів".

Внаслідок ударів ворожий ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, "зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування".

Недавно повідомлялося, що один із ударних морських дронів, які використовує ГУР, під час операції в Чорному морі прорвався до бухти Новоросійська, де вибухнув і ліквідував одразу п’ятьох елітних російських підводників-диверсантів.