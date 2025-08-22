Українська правда   /   Межа
ВМС ЗСУ знищили базу розвідувальних дронів росіян у Севастополі

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
22 серпня, 14:00
Сили ВМС України знищили пункт базування БпЛА у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БпЛА "Форпост" (Mohajer-6) на аеродромі "Херсонес" у м. Севастополі тимчасово окупованого Криму", — йдеться у повідомленні.
За результатами атаки було уражено до трьох безпілотників Mohajer-6 та два дрони "Форпост", які застосовуються ворогом для розвідки та моніторингу надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Наголосимо, що Qods Mohajer-6 – це іранські дрони, які можуть нести як апаратуру мультиспектрального спостереження, так і до чотирьох високоточних боєприпасів. А БПЛА "Форпост" являє собою версію ізраїльського "Searcher II".

Раніше ГУР МО України показало результати роботи бойових дронів у Криму. Тоді розвідникам вдалося уразити ворожі радіолокаційні станції, які були сховані у куполах, десантний катер та базу ППО на Ай-Петрі.

