ВМС ЗСУ знищили швидкісний десантний катер росіян – мінус сім окупантів

ВМС ЗСУ знищили ще один десантний катер чорноморського флоту рф, за допомогою якого планувалось доставити російських десантників на Тендрівську косу. Про це повідомив Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
"ВМС знищили черговий швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тендрівську косу. 7 окупантів знищено, 4 – поранено", – ідеться в повідомленні.
До слова, недавно стало відомо, що бійці ГУР уразили в Криму два гелікоптери Мі-8 та буксир росіян. Крім того, воїни ГУР МО України 28 серпня уразили в Азовському морі ракетний корабель проєкту "буян-м".