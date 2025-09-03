ВМС ЗСУ знищили швидкісний десантний катер росіян – мінус сім окупантів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

ВМС ЗСУ знищили ще один десантний катер чорноморського флоту рф, за допомогою якого планувалось доставити російських десантників на Тендрівську косу. Про це повідомив Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"ВМС знищили черговий швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тендрівську косу. 7 окупантів знищено, 4 – поранено", – ідеться в повідомленні.

До слова, недавно стало відомо, що бійці ГУР уразили в Криму два гелікоптери Мі-8 та буксир росіян. Крім того, воїни ГУР МО України 28 серпня уразили в Азовському морі ракетний корабель проєкту "буян-м".