США буксують у створенні флоту морських дронів для протидії Китаю – Reuters

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

ВМС США розробляють морські дрони для протидії Китаю, проте поки до якості безпілотників чимало питань. Вони виходять з ладу під час тестувань, повідомляє Reuters.

Випробування безпілотних човнів, які мали продемонструвати свої можливості представникам Пентагону, пройшли біля узбережжя Каліфорнії. Однак під час перевірки з ладу вийшли одразу два апарати.

Перший несподівано зупинився, і поки спеціалісти намагалися виправити програмний збій, інший безпілотник врізався в правий борт човна, який дрейфував неподалік, "перестрибнув" через палубу та впав назад у воду.

За інформацією агентства, це сталося ще минулого місяця, але відповідна інформація стала відомою лише зараз. Під час інциденту постраждали лише дрони, побудовані компаніями-конкурентами в галузі оборонних технологій Saronic та BlackSea Technologies.

За словами обізнаних осіб, цей епізод став одним із низки невдач у спробах Пентагону створити флот автономних суден.

Кілька тижнів тому, під час окремого випробування, стався ще один інцидент з іншим дроном виробництва BlackSea Technologies, який буксирували за допомогою катера. В якийсь момент дрон раптово прискорилося і врізався в легке судно, а його капітан впав у воду. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Про інцидент вперше повідомило видання Defense Scoop.

Описані аварії сталися через збої програмного забезпечення та людські помилки, включаючи проблеми зі зв'язком між бортовими системами безпілотників та зовнішнім програмним забезпеченням. Таким чином, програма морських дронів у Пентагону поки буксує.

Наголошується, що американське військове керівництво зацікавилося морськими дронами на тлі ефективності таких безпілотників під час війни в Україні. Там не раз заявляли, що їм потрібні автономні групи повітряних та морських дронів, щоб перешкодити потенційному просуванню Китаю через Тайванську протоку. При цьому сам Тайвань вже почав розробляти власні морські дрони.

Між тим, у США хочуть створити не просто аналоги українських морських дронів, а зробити дещо більше. Якщо українські БПЛА, як пише агентство, можуть перевозити зброю, вибухівку та обладнання для спостереження, виконують функцію камікадзе, переважно керуються дистанційно та коштують близько $250 тисяч, то американські версії планують зробити повністю автономними.

Вони мають пересуватися зграями та без людського командування, при цьому ціна одного такого дрона складе кілька мільйонів доларів США.

Однак тестування показують, що американські морські безпілотники поки не можуть виконувати такі задачі, на які здатні українські, не говорячи вже про щось складніше.

При цьому проблеми ВМС виходять за межі простого забезпечення роботи човнів. В підрозділі, який займається морськими безпілотниками, звільнили керівництво, а неназваний високопосадовець Пентагону висловив стурбованість щодо цієї програми під час обговорень з керівництвом ВМС минулого місяця.

Це вже не перша проблема США з безпілотниками. Раніше в США протестували FPV-дрон-перехоплювач, але він виявився гіршим за українські рішення.