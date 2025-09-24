Українська делегація поїде до США обговорювати спільне виробництво зброї

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Наприкінці вересня українська делегація прибуде до США, щоб провести переговори щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї. Про це повідомила під час телемарафону посолка України в США Ольга Стефанішина, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона підтвердила, що питання військової співпраці обговорювалося на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

"Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент підіймав це питання — була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали. Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості", — сказала вона.

За словами Ольги Стефанішиної, США зацікавлені у безпілотних системах різних видів.

"До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що мова може йти про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США", — додала посолка.

Раніше повідомлялось, що США буксують у створенні флоту морських дронів для протидії Китаю. На випробуваннях вийшли з ладу одночасно два дрони.