Військові показали, як знищують "Шахеди" завдяки ЗРК Mistral для ураження авіації

Сили оборони Півдня оприлюднили відео, як бійці ЗРАДн 39-ї окремої бригади берегової оборони використовують ЗРК Mistral для знищення дронів типу "Шахед".

"Українські захисники демонструють високу ефективність ЗРК Mistral на фронті. Попри те, що ці комплекси призначені для ураження авіації (літаків і гелікоптерів), вони чудово проявили себе і в збитті російських ударних дронів "Шахед", – йдеться в повідомленні.

Сили оборони Півдня не вказують точну дату, коли було зняте відео. Але зазначають, що під час одного чергування бійцям вдалося знищити три ворожі дрони-камікадзе. За інформацією на сторінці 39 окремої бригади берегової оборони, подія сталася на Херсонщині.

Зенітно-ракетний комплекс Mistral – це французька розробка. Він був прийнятий на озброєння сухопутних військ Франції в 1987 році. В 2000 було розроблено Mistral 2 – модернізований зразок.

Mistral доступний у варіанті ПЗРК та для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і гелікоптерів. Радіус його дії становить до 6 км.

До слова, недавно українська делегація під час візиту до Данії провела показові навчання з протидії ударним безпілотникам. Українські фахівці підняли у повітря дрон-перехоплювач Sting, який успішно знищив данський безпілотник Banshee, який імітував загрозу.