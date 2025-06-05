Військові розповіли про новий український дрон-камікадзе, який схожий на зменшений "Шахед"

Український безпілотник-камікадзе SETH, який за формою крила схожий на зменшену копію іранського "Шахеду", вражає цілі на глибині 40 км та працює в парі з дроном-ретранслятором, розповів в інтерв’ю виданню The War Zone військовий на псевдо "Ясь", який є командиром батальйону безпілотних систем 12 бригади НГУ "Азов".

За його словами, SETH здатен вражати цілі на відстані до 40 км, але успіх операцій на довгі дистанції часто залежить від погодних умов. Безпілотник може бути оснащений фугасною або осколково-фугасною бойовою частиною вагою до 3 кг.

Навігація дрону працює за допомогою захищеного GPS, а наведення відбувається завдяки інтегрованій системі машинного зору, після того як оператор вручну підтвердить ціль.

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Ударний БПЛА SETH

"Повернись живим"

"У нас уже були випадки бойового застосування цих систем, але я не готовий зараз коментувати їх успішність. Оскільки ці системи досить дорогі — одна система (швидше за все, йдеться про комплекс з кількох БПЛА, – прим. "Оборонки") коштує приблизно кілька сотень тисяч доларів — нам потрібно шукати для них дороговартісні цілі. Наприклад, це можуть бути засоби ППО противника.

Однією з цікавих особливостей використання цих безпілотних систем є те, що розвідувальний дрон, який використовується в парі з цим дроном, також використовується як ретранслятор для ударного. В цілому, цей дрон має величезний потенціал, але все ж технологія досить сира. Її ще належить доопрацювати", – зазначив військовий.

Нагадаємо, що раніше державний кластер Brave1 провів випробування для вдосконалення технології літаків-камікадзе та пошуку серед них найбільш ефективних моделей. Головна задача – збільшити kill-zone (зона ураженна ворога) до 30-40 км, куди вкрай рідко дотягуються звичайні FPV-дрони.