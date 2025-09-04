Військові отримали перші засоби РЕБ за програмою "Армія дронів бонус"

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

За оновленою програмою "Армія дронів бонус" тепер доступні засоби радіолокаційної боротьби. Про це йдеться в повідомленні "Агенції оборонних закупівель".

За інформацією агенції, військові отримали перші засобі РЕБ за програмою.

"Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала перші контракти з вітчизняними виробниками на постачання цих засобів. Замовити їх можна за Е-бали на Brave1 Market, а процес забезпечення відбувається через DOT-Chain Defence", – сказано в повідомленні АОЗ.

Зараз агенція працює над залученням нових виробників та постачальників РЕБ. Зокрема, вже підписані контракти з компаніями Parasol та Contra-drone.

Як відомо, нова модель програми "Армія дронів Бонус" стартувала у серпні та базується на інтеграції ІТ-систем Delta, DOT-Chain Defence і Brave1 Market. За цей час 95 підрозділів Сил оборони України взяли участь в ній.

Програма функціонує наступним чином:

- Військові отримують бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, і обмінюють їх на ті дрони та техніку, яка їм потрібна для виконання бойових завдань – у Brave1 Market, через авторизацію в DELTA.

- Процес забезпечення реалізується АОЗ через цифрову систему DOT-Chain Defence. У ній формуються контракти з виробниками та координується пряма доставка дронів та іншої техніки до підрозділів.