Військові показали роботу дрона Nemesis, який несе до 12 кг вибухівки та керується через інтернет

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді показали роботу останньої версії важкого дрона Nemesis на Запорізькому напрямку. Відео про це опублікувала Армія TV.

Особливістю цього дрона є те, що управління ним відбувається через глобальну мережу, а для роботи не потрібні якісь спеціалізовані антени чи підсилювачі сигналу, лише стабільний інтернет-зв’язок.

Керування дроном Nemesis Армія TV

Щодо дальності польоту, то дрон може долати понад 20 км і нести на собі орієнтовно 8-10 кг корисного навантаження. Заявлено, що з таким навантаженням вдавалося залітати на відстань до 23 км. У заводських характеристиках сказано про навантаження до 12 кг, але тоді дистанція польоту зменшиться.

У бригаді кажуть, що Nemesis використовується для бомбардування бліндажів, позицій і укриттів ворога. Приклади цього можна побачити у відео.

При цьому оператори дронів зі 128 бригади стверджують, що жодна техніка, дрон чи спецзасіб не замінять людське життя, тому в бій варто відправляти саме техніку, яку легко замінити чи відремонтувати.

До слова, раніше в ЗСУ показали роботу важкого бомбера "Перун", який може нести до 16 кг озброєння. Він так само здатен знищувати бліндажі і техніку ворога.