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Військові знищили опорний пункт росіян новим українським боєприпасом вагою понад 100 кг

Військові знищили опорний пункт росіян новим українським боєприпасом вагою понад 100 кг
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
6 червня, 14:24
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На фронті протестовано новий тип озброєння від учасника кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1. Про це йдеться в повідомленні платформи.

Кластер не називає характеристики та можливості розробки. Проте вказує, під час тестування експериментальної технології ворожий опорний пункт було знищено боєприпасом понад 100 кг. У розмові з "Оборонкою" в Brave1 уточнили, що йдеться саме про український боєприпас.

У Brave1 також додали, що спільно з виробником та військовим підрозділом випробував озброєння на Херсонському напрямку.

"Не будемо розголошувати подробиці, але це лише початок. Незабаром – ще більше рішень, які ворог відчує на собі", – сказано в повідомленні кластера.

До слова, у травні Brave1 оголосив про запуск Brave1 Chat – простору для швидкого та безпечного обміну інформацією з військовими про оборонні технології.

Йдеться про закриту спільноту в системі Delta, де військові отримують актуальну та детальну інформацію і мають прямий зв’язок із командою Brave1. Приєднатися до простору можна за посиланням.

Зброя Brave1 Українська зброя
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