Військові знищили опорний пункт росіян новим українським боєприпасом вагою понад 100 кг

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

На фронті протестовано новий тип озброєння від учасника кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1. Про це йдеться в повідомленні платформи.

Кластер не називає характеристики та можливості розробки. Проте вказує, під час тестування експериментальної технології ворожий опорний пункт було знищено боєприпасом понад 100 кг. У розмові з "Оборонкою" в Brave1 уточнили, що йдеться саме про український боєприпас.

У Brave1 також додали, що спільно з виробником та військовим підрозділом випробував озброєння на Херсонському напрямку.

"Не будемо розголошувати подробиці, але це лише початок. Незабаром – ще більше рішень, які ворог відчує на собі", – сказано в повідомленні кластера.

До слова, у травні Brave1 оголосив про запуск Brave1 Chat – простору для швидкого та безпечного обміну інформацією з військовими про оборонні технології.

Йдеться про закриту спільноту в системі Delta, де військові отримують актуальну та детальну інформацію і мають прямий зв’язок із командою Brave1. Приєднатися до простору можна за посиланням.