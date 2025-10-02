Зброярі ввозитимуть комплектуючі без мита і ПДВ, якщо попередню партію знищив ворог

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї не буде оподатковуватися, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить їх повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені", – йдеться в її повідомленні.

За її словами, також для таких випадків змінили правила звітування на митниці.

Водночас у Міноборони зазначили, що виконавці державних контрактів будуть надавати замовнику перелік документів, які підтверджують форс-мажорні обставин. Пільги діятимуть у випадку, якщо втрата комплектуючих сталася до завершення строку виконання державного контракту

До слова, у серпні Міноборони запустило онлайн-платформу zbroya.gov.ua, на якій зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки в Україні.

Ініціативу створили як єдину "точку входу" для виробників, де вони можуть знаходити потрібні їм державні сервіси, програми та актуальну інформацію. Окрім сервісів, виробники озброєння та військової техніки можуть знайти на платформі освітні можливості для розвитку та масштабування власних підприємств.