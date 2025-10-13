ГУР: російський виробник компонентів для ракет X-101 досі не під санкціями

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

ГУР МО України на порталі War&Sanctions оприлюднило дані щодо 145 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "Технодинаміка" російської державної корпорації "Ростєх". За інформацією української розвідки, 86 із підприємств залишаються поза санкціями країн санкційної коаліції.

У ГУР нагадали, що холдинг "Технодинаміка" відіграє ключову роль у виробництві артилерійських систем ствольної та реактивної артилерії, боєприпасів, порохів і вибухових речовин військового призначення.

Крім того, його підприємства виготовляють безпілотні літальні апарати, пускові установки для крилатих ракет великої дальності, бронеплити, засоби індивідуального захисту, розробляють тренажери для військової авіації, парашутні системи й авіаційні двигуни.

Також, додають в ГУР, ці підприємства виконують ремонт і продовження терміну служби стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160.

" Попри стратегічне значення холдингу для російського ВПК, 86 із 145 підприємств залишаються поза санкціями країн санкційної коаліції. Серед них — виробники ключових компонентів для російських ракетних систем і бронетехніки", – зазначили в ГУР.

До їхнього переліку увійшли:

• АТ "Федеральний центр подвійних технологій "Союз" та АТ "Завод імені морозова" – розробники двигунів та твердого палива для комплексів "Тополь-м", "Ярс" та "Іскандер";

• АТ "Ленінградський механічний завод імені карла лібкнехта" – виробник бронебійно-підкаліберних снарядів для гладкоствольних гармат російських танків, зокрема на платформі "Армата";

• АТ "Уфімське агрегатне виробниче об’єднання" – виробник комплектуючих для ракет Х-101 та Х-59М2 / Х-59М2А;

• АТ "Машинобудівний завод "штамп" імені б. л. ваннікова" – виробник головних частин до реактивних снарядів РСЗВ "Град" і "Торнадо-Г", корпусів авіаційних бомб, єдиний у рф виробник ланок патронних стрічок до артилерійських пострілів калібрів 23 мм, 30 мм і 40 мм.

У ГУР зазначили, що оприлюднена інформація містить ідентифікаційні дані підприємств, їхні функції в структурі холдингу та "Ростєху" загалом, схему зв’язків і підпорядкування, а також дані про застосовані щодо них санкції.

Нагадаємо, що у вересні ГУР МО України опублікувало чергову добірку іноземного технологічного обладнання, яке використовує найбільший російський виробник танків та бронетехніки – "Уралвагонзавод".