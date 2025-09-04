Компанія-виробник "Фламінго" анонсувала власні балістичні ракети та ППО – "Мілітарний"

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українська компанія Fire Point, яка створила ракету "Фламінго", анонсувала на виставці MSPO 2025 у Польщі розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Про це пише "Мілітарний".

Компанія вже розкрила технічні характеристики нових ракет.

Характеристики ракет FP-7 та FP-9 "Мілітарний"

У FP-7 заявлена дальність ураження до 200 км, максимальна швидкість становить 1500 м/с, а кругове відхилення — 14 метрів. Маса бойової частини сягає 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд. Цю ракету можна запускати з наземної платформи, вона призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.

У більш потужної FP-9 дальність польоту становить до 855 км, швидкість сягає 2200 м/с, бойове навантаження — 800 кг, а висота польоту — 70 км.

Окремо зазначається, що її точність становить 20 метрів, таким чином FP-9 здатна вражати цілі в глибокому тилу.

Нагадаємо, що інформація про українську ракету "Фламінго" з'явилася в серпні. Тоді було опубліковано перше фото розробки. Невдовзі інформацію про виробництво "Фламінго" офіційно підтвердив міністр оборони Денис Шмигаль.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що за кілька місяців ракети мають запустити у масове виробництво.

Із репортажу Associated Press стало відомо, що станом на кінець серпня "Фламінго" виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня цифра має зрости до семи на день.

За інформацією "Мілітарного", 31 серпня у Криму Сили оборони уразили об'єкт ФСБ ракетами "Фламінго".