Верховна Рада збільшила фінансування для створення військових інновацій – Федоров

У Верховній Раді ухвалили зміни до держбюджету на 2025 рік та збільшили фінансування для створення технологічних геймченджерів, які створюватимуть військові інновації. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Заявлено, що оновлена грантова програма Brave1 отримає приблизно 2,77 млрд грн. Гроші спрямують на розвиток високотехнологічних рішень, які здатні змінювати хід війни.

Наприклад, це системи штучного інтелекту та автономні місії, ракетна програма, масштабування виробництва вибухівки, а також підтримка інновацій у напрямах БПЛА, наземних роботизованих комплексів (НРК), безекіпажних катерів (БЕК), РЕБ/РЕР та інших систем.

Крім того, вже запущений проєкт BraveTech EU, який працюватиме як спільний грантовий фонд для стартапів з України та ЄС. Він об’єднає українські та європейські стартапи, військових, уряди й інженерів для створення геймченджерів на полі бою.

Ще 1,42 млрд грн буде спрямовано на тестування та випробування спеціальних засобів як на полігонах, так і в бойових умовах. Крім того, 69,4 млн грн спрямують на посилення кіберзахисту інфраструктури застосунку "Дія".

"Потрібно бути постійно готовим до кіберзагроз та інвестувати в кібербезпеку держави. Для нас критично важливо забезпечити безпеку і стійкість "Дії", тому оновлюємо інфраструктуру відповідно до нових викликів кібервійни", — заявив міністр.

До слова, 18 серпня Михайло Федоров анонсував, що наступного тижня оборонний кластер Brave1 запустить три нові грантові програми, спрямовані на підтримку українських виробників вибухових речовин, автономних дронів та ракет.