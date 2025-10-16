Українська Venator Technologies показала ударний дрон, якому не треба GPS

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українська компанія Venator Technologies представила баражуючий боєприпас із крилом типу X-wing під назвою Flycat. Його показали на виставці AUSA 2025 в США, пише Army Recognition.

Новинка має модульну бойову частину вагою 2,5-3,6 кг (вона може бути фугасною, кумулятивною чи термобаричною), повну масу на рівні 12 кг, пневматичну систему запуску та електричний двигун для польоту. При цьому система оснащена стійкою до дії РЕБ системою навігації, яка працює незалежно від GPS.

Тривалість польоту становить 40 хвилин із заявленою дальністю польоту 40 кілометрів, а робоча висота — від 200 до 700 метрів зі стелею у 1000 метрів. Мінімальна швидкість — 70 км/год, крейсерська — 85 км/год, а на етапі кінцевого пікірування вона сягає до 120 км/год. Зброя запускається з пневматичної катапульти з 20-хвилинним терміном готовності.

Flycat

Окремо зазначено, що завдяки X-подібному крилу дрон може маневрувати по всіх осях агресивніше, ніж невеликі дрони літакового типу. Це важливо у випадку атаки по рухомих цілях. Дрон оснащений автономною системою відстежування цілі, замість супутникової навігації Flycat покладається на інтелектуальні модулі навігації та зв'язку, які утримують дрон на курсі.

