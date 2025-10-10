Велика Британія та Україна розпочнуть спільне виробництво дронів-перехоплювачів і плануючих бомб – Bloomberg

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Велика Британія та Україна домовилися про запуск спільних оборонних проєктів, серед яких виробництво дронів-перехоплювачів та плануючих бомб. Про це заявив міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард під час Форуму оборонної промисловості у Києві, передає Bloomberg.

Виробництво безпілотників для перехоплення ворожих ударних дронів, типу "Шахед", буде розпочато в рамках проєкту "Восьминіг". За словами Люка Полларда, виробництво на початковому етапі буде організоване у Великій Британії. Очікується, що вже на перших етапах вдасться вийти на обсяг близько 2 тисяч дронів щомісяця, і весь цей ресурс буде передаватися Україні для боротьби з російськими дронами.

Український дрон-перехоплювач "Мілітарний"

Міністр наголосив, що виробничий процес буде організований гнучко, аби швидко реагувати на зміни на полі бою.

"Велика Британія є лідером у галузі досліджень, розробок та передового виробництва, тому ми можемо додати те, чого нашим українським друзям бракує в цьому плані. Ми маємо діяти швидко, щоб бути першими", – сказав Люк Поллард.

Одним із пріоритетів України є розвиток дронів‑перехоплювачів, які здатні автоматично наводитися на ціль і знищувати її до досягнення об’єкта. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський минулого тижня повідомив, що у вересні Росія запустила по Україні майже 6,9 тисячі дронів, понад половину з яких становили "Шахеди". Більшість ворожих дронів, за його словами, була знищена саме перехоплювачами.

Окрім дронів, Велика Британія планує розгорнути з Україною ще один спільний проєкт — виробництво плануючих авіабомб. За словами Полларда, співпраця у цій сфері дозволить створювати технології, необхідні для стримування Росії та посилення обороноздатності Європи.

"Ми починаємо з дронів з очевидних причин, але загалом Україна є для нас ключовим партнером у створенні технологій, потрібних для переозброєння Європи", — зазначив Люк Поллард.

У червні цього року ми писали, що в Україні провели випробування вітчизняної керованої авіаційної бомби. За попередніми даними, бомба здатна уражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Окрім цього проводиться робота над рішеннями, які дозволять збільшити її дальність ураження до 80 км.