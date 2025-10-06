Велика Британія запускає проєкт безпілотних літаків, здатних самостійно сідати на авіаносці

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Міністерство оборони Великої Британії ініціювало проєкт VANQUISH для розробки автономного реактивного літака з фіксованим крилом короткого зльоту та посадки (STOL), здатного працювати з авіаносців класу Queen Elizabeth без необхідності використання катапульт та систем аерофінішу. Про це пише Army Recognition.

Перша демонстрація літака в морі очікується до кінця 2026 року. В потенційному списку завдань для системи зазначають розвідку, спостереження, рекогностування, ударні операції та дозаправлення літаків в повітрі.

При цьому нові безпілотники будуть досить дешевими, що дозволить їхнє використання у місіях з високим рівнем ризику. Вони коштуватимуть набагато менше за F-35B Lightning II або інші пілотовані літаки, а також не будуть наражати на небезпеку людей.

Згідно з умовами, літальні апарати проєкту VANQUISH повинні повністю автономно запускатися та сідати на авіаносець класу Queen Elizabeth. Літаки будуть оснащені турбореактивними двигунами, що забезпечить високу дозвукову швидкість польоту.

Система також повинна мати автономну навігацію, автоматичне керування посадкою на корабель та передове програмне забезпечення для управління місією, що дозволить їй взаємодіяти з пілотованими літаками.

При цьому, за даними видання, специфікація VANQUISH не вимагає конкретної моделі планера чи силової установки. Тобто, розробники можуть створити свої версії безпілотних літаків.

Якщо перша демонстрація буде успішно завершена до кінця 2026 року, проєкт VANQUISH може лягти в основу ширшої програми безпілотних літальних апаратів.

