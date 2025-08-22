Велика Британія придбає шість нових ракетних комплексів, щоб посилити ППО на сході НАТО

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Велика Британія уклала контракт із транснаціональною європейською компанією з виробництва озброєння MBDA на придбання шести нових систем ППО Land Ceptor. Про це повідомило видання Bloomberg.

Цей крок дозволить Великій Британії посилили можливості протиповітряної оборони. В замовленні йдеться про шість комплексів, які містять так звані модульні зенітні ракети, здатні вражати об'єкт розміром з тенісний м'яч, що рухається зі швидкістю вдвічі більше за швидкість звуку, а також пускові установки та допоміжні машини.

Сам контракт розрахований на три роки та на суму 118 мільйонів фунтів стерлінгів (159 мільйонів доларів США).

Як очікується, нові ракети увійдуть в оборонну систему Sky Sabre, яку розгорнули в Польщі на східному фланзі НАТО. Нові системи ППО мають покращити прикриття логістики для постачання зброї в Україну.

Системи Land Ceptor призначені для протидії винищувачам, дронам, крилатим ракетам та іншим повітряним загрозам. Кожна Land Ceptor здатна одночасно наводити 24 ракети для перехоплення окремих цілей.

"Подвоєння наших можливостей розгортання Sky Sabre посилить протиповітряну оборону Великої Британії, захистить британські війська за кордоном і стримуватиме наших супротивників", — заявив державний міністр Великої Британії з питань Збройних сил Люк Поллард.

Раніше повідомлялось про довгострокову угоду між Україною та Великою Британією, яка передбачає постачання 5000 зенітних ракет Thales. Ці ракети планують виробляти упродовж 19 років.