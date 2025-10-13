У Британії створили футуристичний дрон-перехоплювач Baby Raptor без вибухівки

Британський стартап London Defence R&D представив новий безпілотник-перехоплювач Baby Raptor, який має футуристичний дизайн та призначений для дешевого перехоплення ворожих безпілотників. Про це пише Defence Blog.
У компанії зазначають, що Baby Raptor створений для повністю автономного зльоту, виявлення та знищення цілей без участі оператора.
"Коли оборона стає занадто дорогою, виникають певні труднощі. Baby Raptor — це ефективний, доступний і масштабований щит проти дронових загроз", – заявив засновник стартапу Айтекин Гючлу.
Він також зазначив, що дрон може відстежувати цілі, які рухаються зі швидкістю понад 250 км/год. Він використовує комплекс датчиків, який містить дві камери денного світла, тепловізійну камеру та інерційні/допоміжні датчики. Все це поєднано із програмним забезпеченням штучного інтелекту для пошуку, виявлення, відстежування та знищення.
При цьому дрон не має на борту вибухівки, він знищує ціль "кінетичним способом". Простіше кажучи, він врізається в ціль, щоб збити її. Айтекин Гючлу заявив, що такий підхід підвищує безпеку.
Метод виробництва дрона оптимізований під промислові 3D-принтери HP, корпус друкується протягом одного циклу та збирається менш ніж за годину. Такий підхід дає змогу швидко розгорнути локальне виробництво та оперативно відновлювати запаси безпосередньо в зоні бойових дій.
Раніше повідомлялось, що в Чехії створили модульну фабрику, яка виробляє БПЛА в районі бойових дій. Вона також покладається на 3D-принтери для корпусів БПЛА. Така система дозволяє виробляти три різновиди дронів.