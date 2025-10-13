У Британії створили футуристичний дрон-перехоплювач Baby Raptor без вибухівки

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Британський стартап London Defence R&D представив новий безпілотник-перехоплювач Baby Raptor, який має футуристичний дизайн та призначений для дешевого перехоплення ворожих безпілотників. Про це пише Defence Blog.

У компанії зазначають, що Baby Raptor створений для повністю автономного зльоту, виявлення та знищення цілей без участі оператора.

"Коли оборона стає занадто дорогою, виникають певні труднощі. Baby Raptor — це ефективний, доступний і масштабований щит проти дронових загроз", – заявив засновник стартапу Айтекин Гючлу.

Він також зазначив, що дрон може відстежувати цілі, які рухаються зі швидкістю понад 250 км/год. Він використовує комплекс датчиків, який містить дві камери денного світла, тепловізійну камеру та інерційні/допоміжні датчики. Все це поєднано із програмним забезпеченням штучного інтелекту для пошуку, виявлення, відстежування та знищення.

London Defence R&D

При цьому дрон не має на борту вибухівки, він знищує ціль "кінетичним способом". Простіше кажучи, він врізається в ціль, щоб збити її. Айтекин Гючлу заявив, що такий підхід підвищує безпеку.

Метод виробництва дрона оптимізований під промислові 3D-принтери HP, корпус друкується протягом одного циклу та збирається менш ніж за годину. Такий підхід дає змогу швидко розгорнути локальне виробництво та оперативно відновлювати запаси безпосередньо в зоні бойових дій.

Раніше повідомлялось, що в Чехії створили модульну фабрику, яка виробляє БПЛА в районі бойових дій. Вона також покладається на 3D-принтери для корпусів БПЛА. Така система дозволяє виробляти три різновиди дронів.