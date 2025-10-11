Велика Британія передала Україні сотні зенітних ракет LMM майже на пів року раніше, ніж планувала

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про дострокову передачу Україні сотень ракет для протиповітряної оборони. Постачання відбулося на п’ять місяців раніше від запланованого терміну, йдеться у пресрелізі уряду країни.

Ракети виготовлені на підприємстві в Белфасті (Північна Ірландія) та входять до програми дарування британської сторони. Йдеться про легкі багатоцільові ракети (LMM), які з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року застосовуються для захисту українського повітряного простору.

LMM (Martlet) — це легка багатоцільова керована ракета (Lightweight Multirole Missile) британського виробництва, призначена для ураження БПЛА, гелікоптерів, легких суден та бронетехніки. Вона має довжину 1,3 м, важить лише 13 кг, має лазерну та інфрачервону системи наведення, дальність до 8 км та ефективна завдяки 3-кілограмовій уламковій бойовій частині з неконтактним підривником.

Ракета може запускатись як з наземних пускових установок (ПЗРК, ЗРК Stormer HVM або RapidRanger), так і з повітряних (гелікоптери) чи морських (військові кораблі).

Зенітна ракета LMM (Martlet) forces.net

Раніше повідомлялось, що уряд України планує придбати британські системи ППО Rapid Ranger, а також ракети LMM до них на майже $2,3 млрд, залучені у Великої Британії.

Британський ЗРК RapidRanger, який використовує ракети LMM Thales UK

Постачання цих ракет стало частиною масштабної програми військової допомоги Києву від Великобританії. У 2025 році Лондон виділив на підтримку України 4,5 мільярда фунтів стерлінгів — найбільший обсяг допомоги, який коли-небудь надавався іноземній державі з боку Великої Британії.

Співпрацю України та Британії посилює і те, що найбільший виробник безпілотників в Україні, компанія Ukrspecsystems, оголосив про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю £200 млн. План передбачає будівництво заводу площею 11 000 м² та створення випробувального й навчального центру. Ця інвестиція забезпечить створення 500 висококваліфікованих робочих місць і сприятиме економічному зростанню Великобританії.

Також перед цим стало відомо, що Велика Британія та Україна домовилися про запуск спільних оборонних проєктів, серед яких виробництво дронів-перехоплювачів та плануючих бомб.