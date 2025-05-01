Українські FPV-дрони в 2025-му подешевшають на 20-30% – CEO Vyriy Drone

Реформи у держзакупівлях та масштабування виробництва можуть знизити ціни на українські FPV-дрони ще на 20-30%. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив Олексій Бабенко – CEO компанії Vyriy Drone, яка першою випустила повністю український дрон.

"Це якщо мова про стандартний FPV-дрон, без наведення або складних систем зв’язку", – уточнив він.

Олексій Бабенко також розповів про запровадження конкурентних тендерів на FPV-дрони. За його словами, це те, що пропонував віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров для Держспецзв'язку, "й завдяки чому вдалося втричі знизити ціну закупівлі".

"Звісно, тепер не так потужно ціни знижуються, але вони купують дрони на 30% дешевші, ніж раніше. Це порівняння з найдешевшим аналогом у тому ж розмірі. Від середньої ціни, думаю, ціна впала більше, ніж на половину", – пояснив CEO компанії.

Водночас він звернув увагу на якість українських дронів – вони не конкуренти на світовому ринку порівняно з китайськими. За словами Олексія Бабенко, наші у мільярд разів кращі, їх просто не можна порівнювати.

CEO Vyriy Drone додав, що знайомий з експертизою українських виробників і військових – компоненти начебто майже ті ж, що і в китайських дронах, але трохи змінені. Вони гарно налаштовані та перевірені бойовими умовами.

"Там, де китайський дрон полетить лише на 5 кілометрів, український полетить на всі 20 кілометрів. І це за ту саму ціну", – зауважив Олексій Бабенко.

До слова, за словами заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, Міністерство оборони України працює над розробкою правил для уніфікації безпілотників. Йдеться про стандартизацію, яка дозволяє масово виробляти найкращі зразки.