Компанія VARTA тестує автономні дрони-перехоплювачі з системою штучного інтелекту

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Українська компанія VARTA проводить фінальні випробування автономного дрона-перехоплювача VARTA Dozor AI, призначеного для виявлення та знищення ворожих розвідувальних і FPV-безпілотників. Про це пише "Мілітарний" з посиланням на відео YouTube-каналу VARTA.

Апарат оснащений вбудованою системою виявлення, ідентифікації та переслідування цілей на основі штучного інтелекту. За даними розробників, він здатний діяти навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.

У перспективі планується інтеграція Dozor AI з системами ситуаційної обізнаності, зокрема DELTA. Це дозволить одному оператору одночасно контролювати групу з 5–7 перехоплювачів, створюючи сегмент протиповітряної оборони, де ключову роль виконуватимуть саме дрони-перехоплювачі.

До слова, нещодавно на виставці MSPO 2025 компанія UMO показала свою версію дрона-перехоплювача під назвою Bumblebee для протидії "Шахедам", який може розганятися до 350 км/год.