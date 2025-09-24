Українська правда   /   Межа
Ворожий ШІ-дрон V2U тепер вміє працювати повністю без зв'язку – Флеш

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
24 вересня, 10:32
0

Ворожий ШІ-безпілотник V2U, який сам шукає ціль та вміє розпізнавати об'єкти, тепер не використовує LTE-модем. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Нова версія V2U, вже повністю на ШІ
Сергій "Флеш" Бескрестнов

За його словами, вже знайдено мінімум три одиниці, які не мають модема на борту. Флеш зазначає, що тепер безпілотник став повністю автономним.

"Тобто тепер БПЛА став взагалі без єдиного каналу зв'язку. Орієнтується автономно і атакує ціль теж автономно. Придушити його управління і навігацію РЕБ неможливо, бо нема що душити. Я вважаю цю технологію загрозою майбутнього: дрон може, наприклад, літати сам над дорогою або залізничною колією і шукати собі цілі для атаки. Були вже випадки, коли дрон атакував скупчення людей на ринку", — зазначив експерт.

За словами Флеша, в попередніх моделях модем розміщувався зверху під кришкою.

Тут знаходився LTE-модем
Сергій "Флеш" Бескрестнов

Раніше повідомлялось, що ШІ-безпілотник росіян отримав нову версію. Модифікація не має хвостових стабілізаторів у центрі. Після виконання розвідувальної місії дрон сідає на парашуті. Це вже друга версія V2U — розвідувальна. Першою була ударна.

За даними ГУР, ця серія дронів базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, а для навігації, ймовірно, використовується система комп'ютерного зору. У доступних для вивчення версіях застосовувався модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який працює з SIM-карткою українського мобільного оператора.

Дрони БПЛА Росія Бойові дрони Ударні безпілотники
