В Україні завершують будівництво заводу для випуску 155 мм боєприпасів

Будівництво виробничої лінії для випуску 155 мм артилерійських боєприпасів перебуває на фінальній стадії перед запуском, сказали на брифінгу в штаб-квартирі чеської компанії Czechoslovak Group, на якому був журналіст "Оборонки".

Минулого року Czechoslovak Group уклала угоду з компанією "Українська бронетехніка" на спільний випуск снарядів НАТОвських калібрів, яка включала передачу українській компанії ліцензій на виробництво.

Йдеться про боєприпаси 155 мм, 120 мм та 105 мм. Як раніше писав "Мілітарний", уже у 2025-му році компанії планували спільно поставити 100 тис боєприпасів, а у 2026-му – понад 300 тис.

Точної дати запуску нового українського заводу представники Czechoslovak Group не розкривають, але зазначили, що майданчик перебуватиме у місці з низькими ризиком ракетних ударів.

Czechoslovak Group – велика європейська оборонна корпорація, яка має виробничі спроможності в різних країнах світу. Зокрема вона володіє іспанським заводом з виробництва пороху, який необхідний для випуску артилерійських боєприпасів. Також компанія нещодавно купила німецький завод з виробництва нітроцелюлози, який є ключовим компонентом пороху.