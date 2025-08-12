Українська правда   /   Межа
Для України розробляють дрон-носій FPV, який летить на 200 кілометрів

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
12 серпня, 16:46
Німецька компанія Quantum Systems розробляє для Сил оборони України новий безпілотник-носій під назвою Sparta. Про це пише Defence Express.

Дрон отримав такі характеристики:

· загальна злітна вага до 23 кг, з них 8 кг важать два FPV-дрони;

· радіус польоту становить 200 км;

· час в повітрі сягає 6-8 годин.

При цьому, за інформацією Quantum Systems, Sparta може нести різне корисне навантаження – не тільки дрони, а ще камери чи інші системи, що дозволяє використовувати безпілотник, наприклад, для розвідки.

Дрон виконаний за схемою "Крило", він має V-подібне хвостове оперення та електричний двигун зі штовхаючим гвинтом. Для запуску безпілотника з землі використовується компактна катапульта.

Співзасновник німецької компанії Флоріан Зайбель опублікував у LinkedIn відео запуску Sparta. Він також заявив, що ідея розробки Sparta виникла у квітні, а в липні система вже була готова.

Раніше в окремому дописі про дрон він додав хештег #madeinUkraine. Цим співзасновник компанії наштовхнув на думку, що новинку випускатимуть саме в Україні. "Оборонка" вже звернулася до Флоріана Зайбеля за коментарем з цього приводу.

Водночас ресурс Hartpunkt повідомив, що новинка піде в серію вже до кінця 2025 року, хоча і не уточнив, яку кількість безпілотників планують випустити на першому етапі. 

Раніше Сили оборони України почали використовувати оновлену версію розвідувальних дронів Vector від Quantum Systems, яка оснащена звуковими детекторами для відстежування ворожої артилерії.

Дрони Україна БПЛА безпілотники Німеччина
