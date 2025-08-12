Для України розробляють дрон-носій FPV, який летить на 200 кілометрів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Німецька компанія Quantum Systems розробляє для Сил оборони України новий безпілотник-носій під назвою Sparta. Про це пише Defence Express.

Дрон отримав такі характеристики:

· загальна злітна вага до 23 кг, з них 8 кг важать два FPV-дрони;

· радіус польоту становить 200 км;

· час в повітрі сягає 6-8 годин.

При цьому, за інформацією Quantum Systems, Sparta може нести різне корисне навантаження – не тільки дрони, а ще камери чи інші системи, що дозволяє використовувати безпілотник, наприклад, для розвідки.

Дрон виконаний за схемою "Крило", він має V-подібне хвостове оперення та електричний двигун зі штовхаючим гвинтом. Для запуску безпілотника з землі використовується компактна катапульта.

Співзасновник німецької компанії Флоріан Зайбель опублікував у LinkedIn відео запуску Sparta. Він також заявив, що ідея розробки Sparta виникла у квітні, а в липні система вже була готова.

Раніше в окремому дописі про дрон він додав хештег #madeinUkraine. Цим співзасновник компанії наштовхнув на думку, що новинку випускатимуть саме в Україні. "Оборонка" вже звернулася до Флоріана Зайбеля за коментарем з цього приводу.

Водночас ресурс Hartpunkt повідомив, що новинка піде в серію вже до кінця 2025 року, хоча і не уточнив, яку кількість безпілотників планують випустити на першому етапі.

Раніше Сили оборони України почали використовувати оновлену версію розвідувальних дронів Vector від Quantum Systems, яка оснащена звуковими детекторами для відстежування ворожої артилерії.