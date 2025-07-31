В Україні тестують нейромережу для автоматичного аналізу ворожих медіаресурсів

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Центр передового досвіду "Боривітер" розпочав тестування нейромережі "ODCR асистент", що покликана автоматизувати процес пасивного збору та аналізу інформації з відкритих джерел ворога. Про це пише "Мілітарний". Проєкт реалізується аналітичним департаментом центру і спрямований на автоматичне виявлення корисних даних із ворожого медіапростору.

Модуль працює із некласифікованими потоками даних, зокрема з російськими військовими соціальними мережами та технічними блогами. Система щодня обробляє близько тисячі повідомлень. Алгоритми сортують їх за допомогою словникових маркерів — "зелених" і "червоних". Якщо повідомлення містить "зелені" ключові слова і не містить "червоних", воно проходить далі для формування спостережень.

Подальший етап включатиме перевірку на новизну даних, а також їх систематизацію. Водночас розробники зазначають, що повна автоматизація аналізу поки недосяжна — людська участь залишається необхідною.

Окрім "ODCR асистента", команда працює над мовною моделлю для українських військових, що функціонуватиме на основі нейромереж і матиме інтерфейс, подібний до ChatGPT. Мета — полегшити діалог із носіями досвіду та спростити аналіз ситуацій.

Розробку здійснює команда "Боривітру" власними силами на потужних серверах. Організація відкрита до співпраці, але наголошує на важливості некомерційної підтримки, орієнтованої виключно на українську армію.