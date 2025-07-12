В Україні створили одноразовий сіткомет MITLA для боротьби з FPV-дронами

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Українська компанія TENETA представила (через "Мілітарний") новий засіб для боротьби з ворожими дронами — одноразовий сіткомет MITLA 1. Його основна функція — знешкодження FPV-дронів і розвідувальних квадрокоптерів шляхом обплутування їх гвинтів спеціальною сіткою.

MITLA важить 365 грамів та має компактні розміри – довжину 200 мм та діаметр 40 мм, завдяки чому він легко вміщується у військове спорядження. Для використання достатньо витягнути запобіжник, прицілитися і здійснити постріл спеціальною кнопкою, після чого викинута сітка розміром 3,5×3,5 метра автоматично розгортається за 0.2с з моменту вильоту та перешкоджає руху дрона.

MITLA демонструє стабільну роботу за різних температурних умов — як у спеку, так і в мороз. Максимальна ефективна дальність стрільби — до 25 метрів. Пристрій має сильну віддачу через використання піропатрона калібру 7,62 мм, тому його рекомендують тримати обома руками.

MITLA позиціонується як недороге рішення для швидкого реагування на загрози з повітря, особливо актуальне в умовах позиційного бою.

Також нещодавно для боротьби з ворожими FPV-дронами оборонний кластер Brave1 ініціював розробку антидронових набоїв. Ці набої калібру 5,56 мм мають спеціальну бойову частину, яка допоможе значно збільшити шанси уразити FPV-дрон або мавік до того, як він встигне атакувати.