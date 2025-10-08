В Україні створили наземний дрон NUMO, який може перевозити до 300 кг вантажу

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Міноборони України кодифікувало та офіційно допустило до експлуатації у підрозділах багатоцільовий наземний роботизований комплекс (НРК) NUMO від компанії "Танкове Бюро". Про це йдеться в пресрелізі компанії, який отримала "Оборонка".

Новинка призначена для виконання логістичних і бойових завдань на передовій. NUMO — це гусенична платформа, яка побудована за модульним принципом. Це дає можливість встановлювати додаткове обладнання залежно від задачі. Наприклад, на неї можна встановити турель, щоглу-ретранслятор, протимінні трали чи котушку з "єгозою" — спеціальним протипіхотним загородженням у вигляді спіралі з армованої колючої стрічки.

NUMO з "єгозою" "Танкове Бюро"

НРК здатен перевозити до 300 кг вантажу, його повна вага з навантаженням досягає 620 кг. Робот має запас ходу до 25 км у базовій комплектації та до 40 км із додатковими акумуляторами. Швидкість сягає 7 км/год, а кліренс дрона (відстань від найнижчої точки до землі) становить 235 мм. При цьому час розгортання системи не перевищує 10 хвилин.

NUMO в лісі "Танкове Бюро"

За даними з фірмового буклета, на НРК можна встановити до шести систем зв’язку, які перемикатися по пріоритетності: Wi-Fi (основний варіант, дистанція до 1,5 км), DTC, Silvus, Starlink, LTE та SineLink (опційні варіанти, які можна встановити на вимогу). Також наголошується, що робот може працювати в складних умовах — ліс, болото, укриття.

Крім того, NUMO став основною для бойової системи Droid TW. Це дистанційно кероване розвідувально-ударне рішення з бойовим модулем під кулемети KT‑7.62 (ПКТ) або M2 Browning 12.7. Його розробили компанії "Танкове Бюро" та DevDroid.

Варіант Droid TW-12.7 з великокаліберним кулеметом вже застосовують 30 бригад на лінії бойового зіткнення.

Droid TW 12.7 "Танкове Бюро"

"НРК частково заміняють людину на полі бою — доставляють провізію, здійснюють евакуацію, працюють там, де ризик надто високий. NUMO вже успішно використовується військовими у місіях, а його кодифікація підтверджує практичну готовність і цінність комплексу", – зазначив директор "Танкового Бюро" Назар Приймак .

Також він заявив, що компанія активно розробляє і тестує нові НРК, до кінця поточного року планується кодифікація ще кількох виробів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна отримає від естонської компанії понад 150 наземних роботів THeMIS. Вони доповнять ті 15 THeMIS, які вже експлуатуються в Україні й довели свою ефективність на полі бою з 2022 року.