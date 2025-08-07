Українські розробники показали новий дрон-перехоплювач для боротьби з "Шахедами"

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

В Україні розробили новий дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Гербера". Про це виданню "Мілітарний" повідомили розробники дрона.

Проєкт реалізовано у відповідь на регулярні атаки по Україні, які росія здійснює з використанням вище згаданих безпілотників.

За даними розробників, новий дрон здатен ефективно діяти вночі та розвивати високу швидкість, що дозволяє йому оперативно виявляти та знищувати ворожі ударні дрони перед їх наближенням до об’єктів інфраструктури або населених пунктів.

У конструкції враховано особливості тактики застосування "Шахедів", що підвищує ефективність їх перехоплення в складних умовах, зокрема в темну пору доби.

Новий український дрон-перехоплювач “Шахедів” Богдан Мірошниченко

Наразі триває робота над впровадженням системи фінального донаведення, яка дозволить автоматизувати процес перехоплення та зменшити потребу в участі операторів.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Україні розробляються перехоплювачі реактивних "Шахедів", однак подробиці про них будуть в "слушний момент".