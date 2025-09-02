Україна розробляє нові модифікації САУ "Богдана" на іноземних шасі

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Українська оборонна промисловість розширює виробництво артилерійських систем, зокрема гаубиці "Богдана", шляхом розробки нових варіантів на базі іноземних платформ. Про це пише Defence Blog з посиланням на польського журналіста Маріуша Маршалковського.

Згідно з джерелом, виробник планує інтегрувати 155-мм артилерійську систему на південнокорейські та німецькі шасі, включно з можливими гусеничними версіями. Крім того, розглядається створення модифікації зі стволом довжиною 39 калібрів.

Як пише Маршалковський, станом на початок вересня 2025 року виготовлено 345 колісних версій "Богдани" на різних типах шасі, а також завершено виробництво 100 буксируваних гармат. Поточний темп виробництва перевищує 30 одиниць на місяць, і всі роботи здійснюються на території України.

Модифікація зі стволом 39 калібрів може стати альтернативою довшим системам, забезпечуючи гнучкість у різних тактичних умовах. Встановлення гаубиці на іноземні шасі дозволить покращити мобільність, живучість та логістичну сумісність із технікою країн-партнерів НАТО.

Раніше стало відомо, що "Краматорський завод важкого верстатобудування", виробник САУ "Богдана", зареєстрував на неї міжнародний патент. Розробка запатентована як окремий артилерійський модуль, призначений для встановлення на різні шасі, або ж цільну артилерійську систему у повній конфігурації.