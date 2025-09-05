Українська правда   /   Межа
У Львові проведуть найбільший інвестиційний саміт з оборонних технологій Brave1 Defense Tech Valley 2025

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
5 вересня, 08:30
0

16–17 вересня у Львові пройде Brave1 Defense Tech Valley 2025 – великий інвестиційний саміт, присвячений оборонним технологіям. Про це йдеться у пресрелізі події.

Організаторами виступають Міністерство цифрової трансформації України та кластер Brave1. Захід збере понад 5 000 учасників, серед яких — представники венчурних фондів та інвестори з України, Європи, США, Близького Сходу та Азії, а також користувачі технологій, розробники, стартапи та оборонні компанії.

Програма саміту передбачає презентації рішень, що вже застосовуються у військовій сфері, зокрема безпілотних систем та технологій на основі штучного інтелекту, перевірених на полі бою.

За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, Defense Tech Valley 2025 буде наймасштабнішим самітом, що збере разом інвесторів, готових вкладати кошти в українські оборонні інновації.

У межах саміту також стартує конкурс Battle Proven для оборонних і dual-use стартапів. Подати заявку можуть українські команди, чиї технології вже використовуються на фронті або плануються до впровадження протягом року. Конкурс проходитиме у трьох категоріях:

  • Trail Blazers — pre-seed команди з перспективними рішеннями;
  • Gamechangers — розробки, що вже працюють у бойових умовах;
  • Power Players — великі компанії, які впливають на перебіг війни.

За результатами відбору, 30 команд презентують свої проєкти перед найбільшою спільнотою профільних інвесторів та змагатимуться за призовий фонд.

Україна Військові технології
